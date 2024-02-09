خالد جلال: الدوري السعودي تطور وأصبح رقم 2 بعد البريميرليج

أشاد خالد جلال، لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق بقوة الدوري السعودي في الفترة الحالية، مُشيرًا إلى أنه الأكثر متابعة بعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض كانت قوية للغاية، والدوري السعودي حاليًا رقم 2 بعد الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "توليت قيادة الشعلة السعودي منذ عامين، والسعودية تقدمت في كرة القدم بشكل كبير، وقاموا بتطوير الدوري المحلي بعد استقطاب العديد من اللاعبين الكبار حول العالم، الأمر الذي جعل كل الأنظار تتجه إلى هذا الدوري".

وتابع: "الدوري السعودي يمتلك حاليًا لاعبين كبار بمبالغ خيالية، والجميع بدأ في متابعته كثاني دوري بعد الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "الجميع شاهد قوة مباراة النصر والهلال أمس، والحضور الجماهيري الكبير، وكانت مباراة ديربي كما يجب أن تكون، ونتمنى أن نتطور مثلهم".