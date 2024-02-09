انهيار جزئي لعقار صادر له قرار ترميم منذ 8 أعوام بجمرك الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، كائن في نطاق حي الجمرك، غربي الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية، أو تأثير على العقارات المجاورة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، إخطارا من غرفة عمليات حي الجمرك، وشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول بلاغًا من الأهالي؛ يفيد سقوط أجزاء من عقار قديم، كائن في رقم 68 شارع البحرية.

وبانتقال الشرطة، وقوات الحماية المدنية، ومسئولي الحي، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية انهيار أجزاء سقف حجرة الطابق الثالث والثاني على الطابق الأول.

وتبين من الفحص أن العقار صادر له قرار ترميم حمل رقم 157 لسنة 2015، فجرى وضع سياج تأميني في محيط الانهيار، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات، تمهيدًا لعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارًا إداريًا بشأنه.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.

يُشار إلى أن محافظة الإسكندرية، تعرضت على مدار 10 أيام لموجة من الطقس قارس البرودة، بالتزامن مع سقوط الأمطار بشكل بشكل دائم، مصحوبا برياح غربية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية، إلى أن تحسن تدريجيًا منذ أول أمس الثلاثاء.