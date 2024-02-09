أعرب النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها، الأربعاء، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية خلال أقل من 8 أشهر لتصبح 100 % تقريبًا، قائلا إن: «الناس لديها فرحة شديدة بالقرارات».

وأعلن خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC » مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن «هناك 4 صفقات استثمارية كبيرة جدا، من بينهم رأس الحكمة؛ تستهدف ضخ سيولة نقدية أجنبية بشكل كبير، وسوف تضع الدولار في حجمه الحقيقي مقابل الجنيه، وتسيطر على السوق السوداء».

وكشف عن قيمة الصفقات الأربع، قائلا: «نحن نتحدث عن أكثر من 100 مليار دولار، وهناك تنافس أكثر من مستثمر على أكثر من مشروع»، مشيدا بتعامل الحكومة بشأن عدم الإفصاح عن الصفقات الأربع قبل توقيع العقود الرسمية.

وأوضح أن تشكيل الحكومة لجنة من خبراء الاقتصاد والقانون، إضافة إلى الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، جميعها مؤشرات تدلل أن الحكومة تعمل وفق منهجية جديدة.

وأكد أن الاستعانة بمكتب محاماة عالمي يمنح المستثمر ثقة أكبر في التعامل مع الحكومة المصرية، كما أنه يؤمن المستثمر من جميع نقاط التعاقد ويحافظ على حقوق الدولة، متابعا: «الحكومة تشجع الاستثمار بشكل مباشر ولدينا صفقات كثيرة جدا كبيرة مطروحة أمام رئاسة الوزراء».