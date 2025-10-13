 طرابلس.. مباحثات ليبية أمريكية لتطوير التعاون الأمني والعسكري - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 7:51 م القاهرة
طرابلس.. مباحثات ليبية أمريكية لتطوير التعاون الأمني والعسكري

ليبيا وأمريكا
الأناضول
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 7:11 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 7:11 م

بحث مسئولون من ليبيا والولايات المتحدة، الاثنين، تطورات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بالعاصمة طرابلس، بمشاركة وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام الزوبي، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة، مع نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الفريق جون برينان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي بيرنت.

ووفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية، ناقش الاجتماع "سبل تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين".

كما بحث الجانبان "تبادل المعلومات في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".


