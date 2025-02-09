اللجنة الدولية للصليب الأحمر تيسر عملية تبادل جديدة للأسرى والمحتجزين

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، عن تيسيرها العملية الخامسة من عمليات إطلاق سراح المحتجزين، والتي أسفرت عن إعادة ثلاثة رهائن من غزة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق سراح 174 معتقلاً من أماكن احتجاز إسرائيلية إلى غزة والضفة الغربية.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد الإجمالي للمعتقلين المفرج عنهم خلال العملية بلغ 183 شخصاً.

وأعربت اللجنة عن قلقها المتزايد بشأن الظروف المحيطة بعمليات إطلاق سراح المحتجزين، داعية جميع الأطراف، بمن فيهم الوسطاء، إلى ضمان احترام كرامة المطلق سراحهم وخصوصيتهم خلال العمليات المقبلة.

وأكدت اللجنة الدولية أن موظفيها، ومن بينهم أطباء، كانوا حاضرين أثناء تنفيذ العملية لتقديم الرعاية الطبية والدعم اللازم للمفرج عنهم، مشيرة إلى أنها أجرت مقابلات مع المعتقلين قبل مغادرتهم لتقييم أوضاعهم الصحية ومدى قدرتهم على السفر.

وأبدت اللجنة استعدادها لتيسير مزيد من عمليات التبادل في الأيام والأسابيع المقبلة بصفتها وسيطاً إنسانياً، لكنها شددت على أن استمرار هذه العمليات وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة يعتمدان على صمود اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ 19 يناير الماضي، تواصل اللجنة الدولية وشركاؤها في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر جهودهم لإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مستلزمات الإيواء، والمواد الغذائية، والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات إمداد المياه.