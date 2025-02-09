ترامب: تحدثت إلى بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنَّه تحدث هاتفيا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، في أول محادثة مباشرة معروفة بينهما منذ أوائل 2022.

وكان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي، بأنّ فريقه أجرى محادثات جيدة للغاية، وذلك بعد أن وعد في وقت سابق بإنهاء الحرب في أوكرانيا دون أن يعلن كيف يعتزم تحقيق ذلك، وفق وكالة روتيرز.

وعندما سُئل عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين في مقابلة على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة، قال ترامب لصحيفة نيويورك بوست: "من الأفضل ألا أقول".

وأضاف ترامب: "(بوتين) يرغب في عدم سقوط المزيد من القتلى".

وتعليقًا على هذه التطورات، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لوكالة تاس للأنباء، إن الكثير من الاتصالات تتم.

وأضاف ردًا على طلب تعليقه مباشر على تقرير نيويورك بوست: "تلك الاتصالات تتم عبر قنوات مختلفة.. أنا شخصيا قد لا أعلم شيئا أو لا أكون على دراية بها وبالتالي في تلك الحالة ليس بوسعي أن أنفي أو أؤكد".

وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر، أن روسيا تعتبر السعودية والإمارات من المواقع المحتملة لاستضافة قمة بين ترامب وبوتين.

وفي 14 يونيو الماضي، حدَّد بوتين شروطه لإنهاء الحرب وهي تخلي أوكرانيا عن طموحات الانضمام لحلف شمال الأطلسي وسحب قواتها من كل المناطق التي ضمتها روسيا من جانب واحد.

وذكرت رويترز في نوفمبر الماضي، أن بوتين منفتح لمناقشة ترامب في إمكانية إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا لكنه يستبعد التخلي عن أي مساحات كبيرة من الأرض التي تسيطر عليها روسيا بالفعل، ويصر على تخلي كييف عن فكرة الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وحث الكرملين، مرارًا وتكرارًا، على توخي الحذر بشأن التكهنات فيما يتعلق بالاتصالات مع فريق ترامب بشأن اتفاق سلام محتمل.