الجامعة العربية: التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية خطيرة ويجب الانتباه ليها

أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نقل الفلسطينيين إلى السعودية؛ "خطيرة ويجب الانتباه اليها".

وقال المتحدث - في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الأحد/ - "إن تصريحات نتنياهو تعكس مسعى إسرائيلي لاغتنام الفرصة واستغلال حالة الإرباك التي تسببت فيها تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين التي أعلن عنها مؤخرا وخلق حالة من التطبيع مع تلك الأفكار".

وشدد على ضرورة الرد على تلك الأفكار التي تطرح سواء من الجانب الأمريكي أو الجانب الإسرائيلي بحسم وآلا تترك، لأنها تسهم شيئا فشيئا في أن يتقبل بعض الجهات أو الدوائر في العالم هذه الأفكار بالغة التطرف والمنفصلة تماما عن الواقع.

وبين أن القمة العربية - المقرر عقدها بالقاهرة في 27 فبراير الجاري - ستعكس وحدة الموقف العربي وتبعث برسالة عربية موحدة للعالم كله برفض مخطط التهجير وإعادة التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية.