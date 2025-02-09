قطر تدين تصريحات نتنياهو وتدعو إلى التصدي بحزم للاستفزازات الإسرائيلية

أدانت دولة قطر بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستفزازية، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، وتعدها خرقا سافرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، مساء الأحد، تضامن دولة قطر التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التصدي بحزم للاستفزازات الإسرائيلية.

وجددت الوزارة رفض دولة قطر القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، محذرة أن مثل هذه الدعوات من شأنها إعاقة فرص السلام وتجدد المواجهات في المنطقة.

وشددت على أن «السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بتمكين الفلسطينيين من فرض سيادتهم على أراضيهم».

كما تجدد وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بيان | قطر تدين بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية في الأراضي السعودية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/8CwhdQEiaY — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 9, 2025

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وأنهم ليسوا دخلاء أو مهاجرين، مجددة موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

وشددت على أن «حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن».

وثمنت المواقف التي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية، معربة عن تقديرها لمواقف «الدول الشقيقة من شجب تصريحات نتنياهو بشأن التهجير».



