روسيا تحقق في انفجار على متن ناقلة نفط

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أعلنت وكالة الشحن الفدرالية الروسية، أن انفجارا وقع اليوم الأحد على متن ناقلة نفط في ميناء بشمال غرب روسيا أجبر الطاقم على الإخلاء فيما يجري التحقيق في الأمر.

وأفادت وكالة النقل البحري والنهري "روسموريشفلوت" بأن "انفجارا وقع في غرفة المحرك" في "كوالا" في ميناء أوست لوغا غربي سانت بطرسبرج صباح الأحد، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت إن الطاقم فر من السفينة لكن الانفجار لم يتسبب في "انسكاب البضائع أو تسرب المنتجات النفطية" ولا يوجد خطر بأن تغرق السفينة.

وأكدت أن "الوكالات المختصة تحقق في الحادث"، وسيتم فحص حالة السفينة.

وأظهر موقع تتبع السفن "فيسيل فايندر" أن السفينة "كوالا" التي بُنيت في عام 2023 وترفع علم أنتيجوا وباربودا وصلت إلى أوست لوغا الخميس.

وكتبت قناة "بازا" الروسية على تليجرام أن السفينة تحمل 130 ألف طن من زيت الوقود الثقيل.

وتحطمت ناقلتان تحملان النفط في البحر الأسود في ديسمبر الماضي، مما تسبب في تسرب هائل للوقود لا يزال ينجرف إلى الشاطئ.