تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه في بنها إلى أبريل المقبل للمرافعة

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية بتأجيل محاكمة متهم قتل شقيقه بسبب خلافات عائلية بينهما بمركز بنها لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل للمرافعة.



عقدت المحكمة برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبداللطيف، وسامح أحمد عبدالوهاب، وأحمد محمد حماد، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبدالجواد.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 19803/2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1402 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بأن المتهم، قتل عمدا مع سبق الإصرار شقيقه المجني عليه "عبدالمجيد محمد عبدالمجيد عامر"، بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وذلك على إثر خلاف عائلياً سابق بينهما، ورصد لتحقيق غرضه سلاح أبيض "سنجة" وما أن ظفر بالمجني عليه حتى استل سلاحه المعد مسبقاً بمسكنه وانهال عليه حتى أصابه بجراحه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق.

كما أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض "سنجة" والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام السابق.