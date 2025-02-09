متحدث أمين عام الجامعة العربية: التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية خطيرة ويجب الانتباه إليها

قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «التصريحات الإسرائيلية تجاه السعودية خطيرة ويجب الانتباه إليها».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أن تلك التصريحات تعكس مسعى إسرائيلي لاغتنام الفرصة، والاستفادة من حالة الإرباك التي تسببت فيها مواقف الرئيس الأمريكي مؤخرًا.

وواصل: «اليوم وبسبب الحالة التي تسببت فيها تصريحات الرئيس الأمريكي، هناك رغبة في الإرباك والاستفادة من التصريحات الأمريكية؛ لخلق حالة من التطبيع مع تلك الأفكار».

وشدد على ضرورة الانتباه لتلك الأفكار المطروحة والرد عليها بحسم؛ لمنع تقبل بعض الجهات والدوائر في العالم لها، واصفًا إياها بالأفكار «بالغة التطرف والمنفصلة عن الواقع».

وحذر من أن هناك تحديًا تتعرض له القضية الفلسطينية والدول العربية وأمن المنطقة، مشددًا على أهمية توحيد الرؤية والموقف العربي في التعامل مع هذا التحدي.

وأشار إلى أن «القمة العربية المرتقبة في القاهرة ستعكس وحدة الموقف والرسالة العربية، برفض مخطط التهجير، وإعادة التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين».

وأعلنت وزارة الخارجية، استضافة العاصمة القاهرة قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025، بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وذكرت الخارجية في بيانٍ اليوم الأحد، أن الإعلان عن القمة جاء كذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.