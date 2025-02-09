محافظ الشرقية: إقامة سوق اليوم الواحد للأسبوع الثامن على التوالي في الزقازيق

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين في مدينة الزقازيق للأسبوع الثامن على التوالي، لافتا إلى أن السوق يشهد إقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة.

أوضح محافظ الشرقية، أن سوق اليوم الواحد مُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية؛ وذلك لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% طوال فترة المعرض، والذي يستمر حتى نهاية اليوم.

أكد محافظ الشرقية، أن كافة الأجهزة التنفيذية تُكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

يذكر أنه قد تم إقامة سوق اليوم بمنطقة الصيادين بالزقازيق على مدار الأسابيع السبعة الماضية، وذلك بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت، بتخفيضات تصل إلى 30% لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.