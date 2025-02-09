الجيش اللبناني يعلن مواصلة الرد بأسلحة مناسبة على إطلاق القذائف من سوريا

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، مواصلة الردّ على نيران تطال الأراضي اللبنانية من داخل سوريا"، وذلك بعد يومين من إعلان السلطات في دمشق إطلاق حملة أمنية في مناطق محاذية للحدود اللبنانية لمكافحة التهريب.

وقال الجيش اللبناني، في بيان نشره على منصة اكس، إنه وإلحاقا بالبيان المتعلق بإصدار الأوامر للوحدات العسكرية بالرد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السورية، وتستهدف الأراضي اللبنانية، تكررت بتاريخه عمليات إطلاق القذائف على مناطق لبنانية محاذية للحدود الشرقية.

وشدد البيان، على أن "وحدات الجيش تُواصل الرد بالأسلحة المناسبة"، مضيفا أن "تدابير أمنية استثنائية تنفّذ على امتداد هذه الحدود، يتخلّلها تركيز نقاط مراقبة، وتسيير دوريات، وإقامة حواجز ظرفية".

وأكد أن قيادة الجيش تتابع الوضع وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للتطورات.

كانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قالت صباح اليوم إن بلدات في محافظة الهرمل الحدودية مع سوريا في أقصى شمال شرق لبنان، تعرضت لإطلاق نار من الجانب السوري، مؤكدة أن القصف أدى إلى وقوع 8 إصابات تم نقلها إلى المستشفيات.