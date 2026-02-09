شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، انخفاضا في أسعار الدواجن؛ حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 95 جنيها للكيلو.

ورصدت "الشروق" خلال جولة ميدانية بسوق الطيور في منطقة المنشية بوسط المدينة، انخفاضا في أسعار بعض أنواع الدواجن.

وقال أحمد عاطف، أحد تجار السوق، إن أسواق الطيور تشهد انخفاضا، وأن أسعار الفراخ البيضاء تتراوح حاليا بين 90 و95 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الفراخ الحمراء "البلدي" 125 جنيها للكيلو، والفيومي البلدي 140 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 180 و220 جنيها، والأوراك ما بين 90 و105 جنيهات، فيما استقر سعر الكبد والقوانص عند 95 جنيها للكيلو.

وأشار عاطف إلى أن سعر البط السوداني بلغ نحو 150 جنيها للكيلو، حسب النوع، بينما تراوح سعر زوج الحمام بين 220 و280 جنيها، وسجل الأرنب البلدي 160 جنيها للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض، أوضح عاطف أن هناك ارتفاعا؛ حيث وصل بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيها، والبيض الأبيض 125 جنيها، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 150 جنيها.