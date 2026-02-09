محافظ الأقصر يبحث مع نائبة وزير خارجية الهند تعزيز التعاون في السياحة والثقافة

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، الدكتورة رينا مالوهوترا، نائبة وزير الشئون الخارجية بجمهورية الهند، والوفد المرافق لها؛ وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد محافظ الأقصر، خلال اللقاء الذي عُقد بديوان عام المحافظة، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، مشيرا إلى حرص المحافظة على توسيع مجالات التعاون، خاصةً في قطاعات السياحة والثقافة والتراث، بما يدعم خطط التنمية المستدامة وتنشيط الحركة السياحية.

من جهتها، أعربت نائبة وزير الخارجية الهندية والوفد المرافق لها عن إعجابهم بالحضارة المصرية القديمة وبمدينة الأقصر، مشيدين بحفاوة الاستقبال وعمق الروابط الثقافية بين البلدين.