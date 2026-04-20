إندونيسيا تدين إسرائيل في المنتدى البرلماني للاتحاد البرلماني الدولي بسبب الضربات على غزة ولبنان

عبرت لجنة التعاون البرلماني الدولي التابعة لمجلس النواب الإندونيسي عن موقفها من الإجراءات الإسرائيلية في الشرق الأوسط خلال المنتدى البرلماني للاتحاد البرلماني الدولي الذي عُقد في إسطنبول، بتركيا.

وفي بيان صدر في جاكرتا، اليوم الأحد، قال رئيس لجنة التعاون البرلماني الدولي التابعة لمجلس النواب الإندونيسي شهر العيد معزات إن من بين الأفعال الإسرائيلية التي تم تسليط الضوء عليها هو الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من جنود القوات المسلحة الإندونيسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأكد أن تصرفات إسرائيل "تجاوزت الحدود" لأنها استهدفت قوات حفظ السلام.

كما أدانت لجنة التعاون البرلماني الدولي التابعة لمجلس النواب الإندونيسي بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في فلسطين، بما في ذلك استمرار الغارات الجوية على غزة.

وأشار رئيس اللجنة كذلك إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت مؤخرا قانونا يتعلق بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين.

وقال معزات: "أصبحت إسرائيل عبئا علينا جميعا، فهي تقوض النظام الجيوسياسي والاقتصادي، بل وتقوض السلام العالمي. ونحث جميع الدول على التكاتف وممارسة الضغط على إسرائيل لمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة."