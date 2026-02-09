كاراجر يتوقع رحيل سلوت عن ليفربول في نهاية الموسم

توقّع جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، رحيل الهولندي أرني سلوت، المدير الفني الحالي للريدز، عن منصبه مع نهاية الموسم الجاري، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكان ليفربول قد تلقى خسارة جديدة أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت صحيفة «مترو» البريطانية تصريحات كاراجر، التي أكد خلالها أن استمرار سلوت على رأس القيادة الفنية بات محل شك، مشيرًا إلى أن المدرب الهولندي قد يرحل بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف كاراجر أن ليفربول قد يفشل في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما سيجعل من الصعب الدفاع عن بقاء المدير الفني في منصبه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عدم التأهل لدوري الأبطال سيكون عاملًا حاسمًا في مستقبل سلوت مع الفريق، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية والإعلامية.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.