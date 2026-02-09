قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل العشرات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أكثر من 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بينهم طفلان وسيدتان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ومن ناحية أخرى، ذكرت (وفا)، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الإثنين عشرات العمال في محيط مدينة القدس المحتلة".

ونقلت عن مصادر محلية القول إن "قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 40 عاملا من الضفة الغربية، على حاجز الزعيم العسكري شرق القدس".

وأشارت (وفا)، إلى أن "الاحتلال يمنع منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر 2023، العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في أراضي الـ48، واعتقل المئات منهم، فيما استشهد وأصيب عدد من العمال عند جدار الفصل العنصري، أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم".