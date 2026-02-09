سول والرياض توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في البحث والتطوير الدفاعي

قال وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في البحث والتطوير الدفاعي بمناسبة إجراء وزير الدفاع آن جيو - بيك ووزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان محادثات ثنائية أمس في الرياض.

وقالت الوزارة، إن الوزيرين شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة تطوير الدفاع الكورية والهيئة العامة للتطوير الدفاعي السعودية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأكد الوزيران، أن توقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي قد وضع الأساس لشراكة استراتيجية مستقبلية من شأنها أن تؤسس نظام تعاون مشترك يحقق المنفعة المتبادلة في مجالات عدة مثل البحث والتطوير وتكنولوجيا الدفاع وابتكار الأنظمة.

واقترح "آن"، تطوير تعاون موجه نحو المستقبل في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة، ودعا الوزير خالد، إلى زيارة كوريا الجنوبية خلال العام الجاري.

وقال خالد، إن السعودية وكوريا الجنوبية تربطهما شراكة استراتيجية مستقبلية، وإنه يأمل أن تساعد القدرات التكنولوجية المتميزة لكوريا وخبرتها في تعزيز القدرات الدفاعية السعودية.

وفي الوقت نفسه، حضر الوزيران، الدورة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الذي يقام كل عامين في الرياض، وزار أجنحة الشركات الكورية للصناعات الدفاعية، والتقى بمسؤولي الشركات، إذ تعرض حوالي 40 شركة كورية منتجاتها في المعرض.

ويعد معرض الدفاع العالمي أحد أكبر معارض الدفاع في العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 700 شركة من 80 دولة هذا العام.