مستعمرون يعتدون بالبصق على مدخل كنيسة بالقدس

شهد مدخل الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، اعتداءً جديدًا نفذه مستعمرون، إذ أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات شهود عيان قيام عدد منهم بالبصق المتعمد أمام مدخل الكنيسة، في اعتداء استفزازي يمس بحرية العبادة ويستهدف المقدسات المسيحية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وانتشرت في الشوارع والأحياء، ما أدى إلى حالة من التوتر في صفوف المواطنين.

وأضافت المصادر أن بلدية الاحتلال في القدس فرضت مخالفة مالية بقيمة خمسة آلاف شيقل على مدير مكتب البريد في بلدة سلوان، بذريعة عدم وضع يافطة "ممنوع التدخين"، رغم وجودها داخل المكتب، في خطوة اعتبرت جزءا من سياسة التضييق والاستهداف الإداري للمؤسسات الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال المحال التجارية في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، ودققت في هويات العاملين، ما تسبب بإرباك الحركة التجارية وإلحاق أضرار بمصالح المواطنين.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف المدينة المقدسة وسكانها، في ظل تصعيد الاحتلال ومستعمريه بحق المقدسات والأحياء الفلسطينية.

ــــــ