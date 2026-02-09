دمر مستعمرون، مساء اليوم الأحد، للمرة الثانية على التوالي مغارة تعود للمواطن ثائر نعسان في منطقة الخليلة جنوب قرية المغير شمال شرق رام الله، في اعتداء جديد يستهدف أراضي وممتلكات المواطنين.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال رافقت المستعمرين خلال الاعتداء، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة، ما مكّنهم من تدمير المغارة بشكل كامل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال وعدد من المستعمرين تمركزوا بالقرب من مزرعة المواطن مراد أبو عليا شرقي بلدة المغير، في خطوة أثارت مخاوف الأهالي من محاولات السيطرة على الأراضي الزراعية المحيطة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستعمرون أراضي المزارعين وبين المنازل في أطراف بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، وتسببوا بحالة من التوتر والخوف في صفوف المواطنين.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة هجمات متواصلة ينفذها المستوطنون بحق القرى الفلسطينية، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، والاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية