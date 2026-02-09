أصيب، مساء الإثنين، 7 فلسطينيين بحالات اختناق واعتداء بالضرب، واعتُقل اثنان آخران، جراء هجوم شنه الجيش الإسرائيلي ومستوطنون على منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع ست إصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وإصابة واحدة نتيجة الاعتداء بالضرب، خلال هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على الفلسطينيين في مسافر يطا. وأشارت إلى نقل المصاب جراء الضرب إلى المستشفى، دون الإفصاح عن هويته أو حالته الصحية.

من جانبه، أفاد الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية بمسافر يطا، أسامة العدرة، في تصريح صحفي، بأن فلسطينية نُقلت أيضًا إلى المستشفى بعد تعرضها لحالة إغماء، نتيجة إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مساكن المواطنين في منطقة رجوم إعلي بمسافر يطا.

وأوضح مراسل الأناضول أن بقية المصابين تلقوا العلاج ميدانيًا.

وأضاف العدرة أن مستوطنين من بؤرتي “إسخار مان” و“شمعون” هاجموا الفلسطينيين، في حين وفر الجيش الإسرائيلي الحماية للمستوطنين، واحتجز عددًا من المواطنين قبل أن يعتقل اثنين منهم.

وفي السياق ذاته، كشف العدرة عن استيلاء المستوطنين على كهوف تعود لعائلة الحمامدة الفلسطينية، وإحضارهم قطعان مواشٍ إلى منطقة “التبّان”، في إطار ما وصفه بـ“حرب إبادة” تستهدف مسافر يطا المهددة بالتهجير.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميًا.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.