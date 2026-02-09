تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، من إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب في العقد الرابع من العمر ووالدته المسنّة، داخل منزلهما بقرية العزبة البيضاء التابعة لقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ، وذلك قبل محاولته الهروب إلى دولة ليبيا عقب ارتكابه الجريمة.

وكشفت التحريات أن المتهم، من أبناء القرية ويعمل ترزي، ارتكب جريمته بدافع الانتقام بسبب خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، على إثر اتهامات تتعلق بالتحرش بخطيبة المجني عليه، والتي تطورت إلى مشاجرة انتهت بجلسة عرفية أُلزم خلالها المجني عليه بدفع مبلغ 32 ألف جنيه كتعويض ومصاريف علاج للمتهم.

وأقر المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق، بأنه شعر بالإهانة عقب الجلسة العرفية، وبيت النية للانتقام، فجهز سكينا حادا، وصنع سلما حديديا بطول نحو 6 أمتار، مستخدما إحدى ورش الحدادة، تمهيدا لتنفيذ مخططه الإجرامي.

وأوضح أنه في الساعات الأولى من فجر يوم الواقعة، تسلل إلى منزل المجني عليه مستخدما السلم الحديدي، وصعد إلى الطابق العلوي حيث كان المجني عليه نائما، واعتدى عليه بالطعن والذبح حتى فارق الحياة، وعندما استيقظت والدته لأداء صلاة الفجر وشاهدت نجلها غارقا في دمائه، قام بالتعدي عليها بالطريقة ذاتها، بعد أن قيد حركتهما بالحبال.

وأضاف المتهم أنه عقب ارتكاب الجريمة حاول الهروب خارج البلاد عبر التوجه إلى ليبيا، كما سعى للاستعانة بعمه للتخلص من الجثتين، إلا أن الأخير رفض المشاركة في الجريمة بعد معاينته للمشهد، دون أن يبلغ الجهات الأمنية.

ونجحت قوات الأمن في تحديد مكان المتهم في عملية أمنية سريعة وحاسمة، وسط حالة من الغضب والاستياء بين أهالي العزبة البيضاء، الذين استنكروا بشاعة الجريمة.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات مع المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.