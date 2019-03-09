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السلطات التركية تفرق مظاهرة نسائية في إسطنبول بالغاز والرصاص المطاطي


نشر فى : السبت 9 مارس 2019 - 2:07 ص | آخر تحديث : السبت 9 مارس 2019 - 2:07 ص

استخدمت الشرطة التركية الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة نسائية محظورة في شارع الاستقلال وسط مدينة إسطنبول، بحسب وسائل إعلام تركية وأجنبية.

وذكرت قناة T24 التلفزيونية التركية أن المشاركات في الحملة المحظورة التي تنظم منذ العام 2003؛ تنديدا بأوضاع نساء تركيا، بمناسبة عيد المرأة يوم 8 مارس، رفضن تلبية طلب الشرطة بالتفرق، ما دفع رجال الأمن إلى استخدام أساليب القمع ضدهن.

فيما ذكر موقع "دوكز نيوز" الإخباري التركي أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي على المتظاهرات، وأن الكثيرات حاولن الاختباء في بيوت مجاورة نظرا لإصابة عدد كبير منهن باختناق جراء قنابل الغاز.


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