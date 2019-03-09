بدء التصويت في الانتخابات المحلية بنيجيريا

توجه الناخبون في نيجيريا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية اليوم السبت، والتي تجرى بعد أسبوعين من انتخاب الرئيس النيجيري محمد بخاري لفترة ثانية.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن الانتخابات تشمل انتخاب الحكام ومجالس الولايات، حيث يجري التصويت لانتخاب 29 حاكما من أصل 36 حاكما لولايات البلاد، موضحة أنه من المقرر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات غدا الأحد.

وأشارت الشبكة إلى أن العديد من الانتخابات المحلية السابقة في نيجريا كانت تهددها موجات العنف واقتحام مسلحين لمراكز الاقتراع.

يذكر أن بخاري مرشح حزب "مؤتمر كل التقدميين" فاز على أتيكو أبو بكر مرشح "حزب الشعب الديمقراطي" في الانتخابات الرئاسية المؤجلة التي جرت 23 فبراير الماضي، بنسبة مشاركة بلغت 6ر35%، لكن مجموعات المراقبة على الانتخابات أعلنت مقتل نحو 39 شخصا في موجات عنف جرت في يوم التصويت الانتخابي من بينهم جنود.