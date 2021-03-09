قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن هناك 43 شركة مصرية وطنية تعمل في مشروع القطار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه جارِ الانتهاء من 16 محطة.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين: «داخلين على عصر النقل الجماعي النظيف، الأخضر، والمطابق للبيئة، سواء lrt أو مونوريل أو أتوبيس كهربائي أو قطار كهربائي سريع».

وتابع وزير النقل والمواصلات: «سنرى وسائل نقل جماعي محترمة وآمنة ومتطورة تطلع الساعة 9 وتوصل 9:5».

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطمئن على وسائل النقل الجماعي باستمرار من أجل التوفير للأهالي، مضيفًا أو المواطن مدرك للإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير الطرق ووسائل النقل.