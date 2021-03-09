 وزير النقل: داخلين على عصر النقل الجماعي النظيف.. هتطلع 9 وتوصل 9:5 - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 مارس 2021 3:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

وزير النقل: داخلين على عصر النقل الجماعي النظيف.. هتطلع 9 وتوصل 9:5

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 2:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 2:53 ص

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن هناك 43 شركة مصرية وطنية تعمل في مشروع القطار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه جارِ الانتهاء من 16 محطة.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين: «داخلين على عصر النقل الجماعي النظيف، الأخضر، والمطابق للبيئة، سواء lrt أو مونوريل أو أتوبيس كهربائي أو قطار كهربائي سريع».

وتابع وزير النقل والمواصلات: «سنرى وسائل نقل جماعي محترمة وآمنة ومتطورة تطلع الساعة 9 وتوصل 9:5».

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطمئن على وسائل النقل الجماعي باستمرار من أجل التوفير للأهالي، مضيفًا أو المواطن مدرك للإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير الطرق ووسائل النقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك