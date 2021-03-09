تقرير: اليابان تدرس السماح بدخول 2000 شخص إلى أراضيها يوميا

ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات اليابانية تدرس وضع حد أقصى لعدد الأشخاص المسموح بدخولهم اليابان يوميا بحيث لا يزيد عن 2000 شخص، في إطار إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها القول إن العدد الإجمالي يمكن أن يشمل أيضا اليابانيين العائدين من الخارج، حيث يمكن أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء بعد انتهاء حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات اليابانية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة اليابانية تعتزم توسيع الاستثناءات من الحظر المقرر على الدخول إلى اليابان ليشمل الأبطال الرياضيين والمشاركين في تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو في الصيف المقبل ودروة الألعاب الباراأوليمبية، مع تكثيف إجراءات الحجر الصحي على من يسمح لهم بدخول البلاد بما في ذلك ضرورة إجراء تحليل للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل التوجه إلى اليابان بثلاثة أيام على أقصى تقدير، وتقديم شهادة تفيد بالخلو من الفيروس.