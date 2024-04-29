إعلام عبري: إصابة بيني جانتس في قدمه

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بإصابة الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس بكسر في قدمه خلال رحلة قرب مستوطنة ياد مردخاي.

من جهتها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن جانتس أصيب في قدمه أثناء ركوبه دراجة جبلية قرب ياد مردخاي.

وأضافت الصحيفة أنه يتلقى العلاج في مركز شيبا الطبي في تل هشومير، ومن المتوقع أن يتم تسريحه بعد إجراء فحص طبي إضافي.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أصيب يوم الجمعة الماضي، بإصابات متوسطة إثر انقلاب سيارته، مما استدعى دخوله مركز شامير الطبي في بئر يعقوب (بير ياكوف).

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت (واي نت) اليوم، أن وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير إصيب بإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة بعد انقلاب سيارته في أثناء مغادرته لموقع " هجوم إرهابي " مشتبه فيه بمدينة الرملة.