سفير الإمارات في إسرائيل: إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين هذا الشهر

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أعلن السفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة أن الإمارات وإسرائيل تتطلعان إلى إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة هذا الشهر.

وكتب على حسابه على موقع تويتر اليوم الأربعاء: "تتطلع دولتا الإمارات وإسرائيل إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل نهاية الشهر".

وأضاف أن "الإمارات لا تزال على ثقة من أن اتفاقية للشراكة الشاملة مع إسرائيل ستكون بمثابة حافز لمزيد من الازدهار الاقتصادي".

ومنذ إبرام الإمارات وإسرائيل اتفاق سلام في واشنطن في سبتمبر من عام 2020، وقع الجانبان على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

كما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسروج ورئيس وزرائها نفتالي بينيت أبوظبي.