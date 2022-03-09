قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يشهد قفزات سعرية لم يشهدها العالم منذ عشرات السنوات، موضحًا أن تكلفة الشحن تفاقمت بعد الأزمة الروسية والأوكرانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن مصر تتأثر بالأمر ككل دولة في العالم، متابعًا: «أؤكد هناك تأثر بسبب الأزمة الكبيرة؛ لأن 35% من التضخم في مصر مستورد في الخارج».

وذكر أن الحكومة تعي وتدرك شكوى المواطنين من زيادة وغلاء بعض الأسعار، مضيفًا: «الحكومة منذ الأزمة وما قبلها، تعمل على مدار الساعة، لتحاول امتصاص أكبر قدر ممكن من التأثير السلبي لموجات التضخم».