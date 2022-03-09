 السيطرة على حريق مبنى تحت الإنشاء داخل مستشفى بإمبابة - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق مبنى تحت الإنشاء داخل مستشفى بإمبابة

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 5:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 5:44 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مبنى تحت الإنشاء بكورنيش إمبابة دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل مبني مهجور تحت الإنشاء داخل مستشفى شلل الأطفال بشارع نصوح باشا من طلعت حرب بكورنيش إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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