الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة تشيرنوبل يتدهور

أصبحت محطة تشيرنوبل السابقة للطاقة النووية الأوكرانية معزولة بشكل متزايد عن العالم الخارجي منذ أن استولت عليها القوات الروسية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن نحو 210 فنيين وموظفي سلامة محليين يعملون في محطة الطاقة النووية بشكل مستمر منذ ما يقرب من أسبوعين لأنه لم يحدث أي تغيير في المناوبة تحت السيطرة الروسية. ولديهم الماء والطعام، لكن وضعهم آخذ في التدهور.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتصال بمعدات الرصد التابعة لها، التي تكفل التأكد من وجود جميع المواد النووية في مكانها في تشيرنوبل.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي: "أشعر بقلق عميق إزاء الوضع الصعب والمجهد الذي يواجه العاملين في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية والمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها الوضع فيما يتعلق بالسلامة النووية".