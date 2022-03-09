ضبط شخص بسوهاج استولى على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخص بسوهاج استولى على أموال المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغات من مواطنين تضرروا خلالها من اضطلاع "مجهول" بالنصب عليهم من خلال انتهاجه أسلوباً إجرامياً من خلال إعلانات وهمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وتطبيق المحادثات "واتس آب" تتضمن قدرته على توفير فرص عمل بالخارج؛ ما مكنه من استدراج ضحاياه تزامناً مع سعيهم للبحث عن فرص عمل والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات سفرهم. وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب 4 وقائع.

وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة (شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج)، بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المشار إليها، بمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.