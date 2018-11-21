الدفاع الروسية: كييف كانت تستعد لشن هجوم ضد دونباس في مارس الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، حصولها على مستندات تؤكد أن نظام كييف كان يخطط للهجوم على منطقة دونباس (لوجانسك ودونيتسك) خلال شهر مارس الحالي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء "تاس"، أنها نشرت الوثائق السرية لقائد الحرس الوطني الأوكراني العقيد ميكولا بالان بتاريخ 22 يناير 2022 بشأن تنظيم تدريب كتيبة المجموعة التكتيكية من اللواء العملياتي الرابع؛ لأداء مهام قتالية خاصة في عملية القوات المشتركة، كجزء من لواء من القوات المسلحة الأوكرانية.

وتصف الوثيقة بالتفصيل خطة إعداد إحدى المجموعات الضاربة للعمليات الهجومية، في منطقة ما يسمى عملية القوات المشتركة في دونباس.

وأكد بيان الوزارة أن الوثيقة تحتوي على التوقيعات الأصلية للمسؤولين عن تنفيذ مهام قيادة الحرس الوطني الأوكراني، وتقر الوثيقة الهيكل التنظيمي للكتيبة التكتيكية للواء العملياتي الرابع للحرس الوطني.

ولفت البيان إلى أنه منذ عام 2016، تم تدريب هذا التشكيل للقوات الهجومية الأوكرانية من قبل مدربين أمريكيين وبريطانيين، في إطار برامج تدريب قياسي لحلف شمال الأطلسي في لفوف غربي أوكرانيا.

وشدد بيان الوزارة على أن العملية الروسية الخاصة أحبطت الهجوم الأوكراني واسع النطاق ضد جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، أعربت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، عن أملها في إجلاء عدد كبير من المواطنين من المناطق التي تعرضت للقصف بمنطقة العاصمة.

وأوضح نائب عمدة العاصمة مايكولا بوفوروزنيك، أن السلطات ترغب في نقل المواطنين من مناطق "إربين" و"بوكا" و"هوستومل"، مضيفا أن السلطات لديها أماكن لإيواء اللاجئين وقطارات لنقل الناس غربا، وذلك دون توضيح عدد المواطنين الذين ترغب السلطات أو تستطيع القيام بإجلائهم.

ولفت بوفوروزنيك، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إلى أن خدمات الماء والكهرباء والغاز والهواتف تعمل بشكل طبيعي في العاصمة كييف.