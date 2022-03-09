الترجي يكتسح البنزرتي برباعية في الدوري التونسي

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اكتسح الترجي ضيفه البنزرتي 4 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالمجموعة الأولى من الدوري التونسي لكرة القدم.

وتقدم الترجي في الدقيقة 57 عن طريق محمد علي حمودة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 77 سجل راشد عرفاوي الهدف الثالث للترجي، قبل أن يختتم زياد بريمة رباعية فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الترجي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد البنزرتي عند عشر نقاط في المركز السابع (قبل الأخير).

وفي باقي مباريات المجموعة، خيم التعادل السلبي على مواجهة حمام الأنف وضيفه حمام سوسة، فيما فاز الصفاقسي على اتحاد بن قردان 1 / صفر،وتغلب نجم المتلوي على اتحاد تطاوين 1 / صفر.

وفي المجموعة الثانية، خيم التعادل السلبي على مواجهة النجم الساحلي وضيفه الاتحاد المنستيري.

ورفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما رفع النجم الساحلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع.

وفي باقي مباريات المجموعة، فاز مستقبل سليمان على الأفريقي 1 / صفر، وفاز هلال الشابة على الأولمبي الباجي 1 / صفر، وتغلب مستقبل الرجيش على الترجي الجرجيسي 1 / صفر .

يذكر أن الدوري التونسي مقسم إلى مجموعتين على النحو الأتي :

المجموعة الأولى تضم الترجي ونجم المتلوي وحمام سوسه واتحاد تطاوين و الصفاقسي واتحاد بن قردان والبنزرتي وحمام الأنف.

وتضم المجموعة الثانية مستقبل الرجيش ونادي سليمان والأولمبي الباجي والنجم الساحلي و الاتحاد المنستيري والنادي الأفريقي و هلال الشابة والترجي الجرجيسي.