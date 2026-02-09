اتحاد الكرة يعزّي محمد صلاح في وفاة جده

يتقدم هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام، والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وجميع العاملين، بخالص التعازي والمواساة للنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، في وفاة المغفور له بإذن الله جدّه لوالدته.

داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وشيع أهالى قرية نجريج التابعة لمركز بسيون فى محافظة الغربية، جثمان جد اللاعب الدولي محمد صلاح، عقب صلاة الظهر بمسجد موسي الكبير بمسقط رأس اللاعب بالقرية.

جاء ذلك بحضور صلاح غالي والد محمد صلاح وناصر صلاح شقيق اللاعب ونجل المتوفى الكابتن عبد العزيز البمبي خال محمد صلاح وأقارب الأسرة بجانب أهالى القرية، وتقرر أن تستقبل الأسرة واجب العزاء في السرادق الذي سيقام مساء اليوم بالقرية.

جدير بالذكر، غياب لاعب مصر الدولى محمد صلاح عن جنازة وعزاء جده الذى توفى بعد صراع مع المرض، وذلك نظرا لارتباطاته مع نادى ليفربول الإنجليزي