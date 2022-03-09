كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراتي الجزائر والكاميرون، في تصفيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري نظيره الكاميروني، يوم 25 مارس الجاري على ملعب جابوما في مباراة الذهاب من الدور الثالث لتصفيات مونديال قطر، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 29 من الشهر ذاته على ملعب مصطفى تشاكر.

ويظهر الحكمان المصريان أمين عمر ومحمود أبو الرجال، ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الإياب بين منتخبي الجزائر والكاميرون يوم 29 من الشهر الجاري.

واختار كاف الجامبي بكاري جاساما حكمًا للساحة في مباراة الجزائر والكاميرون، ويعاونه الأنجولي جيرسون إيمليانو و محمود أبو الرجال، وأمين عمر حكمًا رابعًا، بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو "فار" الثنائي الألماني ماركو فريتز وكريستيان دينجيرت.