واشنطن وسول تتفقان على تكثيف الجهود لإيقاف تطوير الأسلحة الصاروخية لكوريا الشمالية

اتفقت سول وواشنطن على تكثيف الجهود المشتركة لقطع الأموال غير المشروعة، التي يتم تحويلها إلى برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية -في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، اليوم الخميس- أن الاتفاق جاء في الاجتماع الثالث لمجموعة العمل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن التهديدات السيبرانية لكوريا الشمالية، والذي عقد في واشنطن في يوم 7 مارس، مشيرة إلى أنه تم مناقشة الطرق الفعالة لمنع الأنشطة السيبرانية غير المشروعة لكوريا الشمالية مثل سرقة العملات المشفرة ونشر خبراء تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين في الخارج، الذين أصبحوا مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة للنظام الكوري الشمالي.

وأضافت أن الجانبين استعرضا طرقا مختلفة مثل توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، وفرض عقوبات إضافية، وتعزيز التحقيق المشترك بين البلدين لمواجهة أساليب كوريا الشمالية المتطورة لسرقة العملات المشفرة، موضحة أن البلدين حققا بالفعل تقدما كبيرا في التعامل مع العديد من حالات سرقة العملات المشفرة، من خلال تجميد الأصول التي سرقتها جهات كورية شمالية.

كما اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الحفاظ على موقف استعداد دفاعي قوي فيما يتعلق باحتمال قيام كوريا الشمالية بعمل استفزازي حيال التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن، واتفقتا أيضا على مواصلة التعاون الوثيق حتى يتمكن المجتمع الدولي من القيام برد فعل قوي عندما تقوم بيونج يانج باستفزاز خطير.