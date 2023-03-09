السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن من القمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، اليوم الخميس، عن طرح المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 480 ألف طن للتوريد خلال الفترة يوليو وأغسطس المقبلين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، قوله إن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن الكمية موزعة على 8 بواخر بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.