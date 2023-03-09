تشكيل أرسنال لمواجهة سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ويستضيف فريق سبورتنج لشبونة نظيره أرسنال على ملعبه، في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة اليوم كما يلي:

في حراسة المرمى: مات تيرنر

الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - بيوتر كيور - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - فييرا

الهجوم: بوكايو ساكا - نيلسون - جابرييل مارتينيلي.