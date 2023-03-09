موعد وحكام مباراة الجيش الملكي وبيراميدز بالكونفدرالية الإفريقية

تلقى نادي بيراميدز، إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة الفريق بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بنظيره الجيش الملكي المغربي.

وتقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء الأحد 19 مارس الجاري، على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط العاصمة المغربية.

ويدير المباراة، طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيل لاريا، ويعاونه مواطنه كواسي أتشيمبونج المساعد الأول، ورونالد أددي المساعد الثاني، وأكوا جوليان الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء لويس مانويل كارفاليو من كاب فيردي، ويراقب الحكام كوكو دجوبي من توجو، والمنسق العام موكاينا كانيندا من الكونغو الديمقراطية، والمنسق الأمني محمد فريمان من سيراليون.