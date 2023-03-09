تعليم الجيزة تعلن أماكن تدريب المعلمين الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم

قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بدء البرنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) وبدء التدريب في الساعة التاسعة صباحا بدءا من يوم الاثنين المقبل ولمدة أربعة أيام وذلك حتى يوم الخميس 16 مارس.



وأكد سلومة، في بيان صحفي، أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم؛ لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.



وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.



وأوضح أنه تم التنسيق مع هناء عبد العاطي مدير إدارة التدريب بالمديرية وتم تجهيز عدد من القاعات والمسارح ومقسمة كما يلي وعلي كل متدرب الالتزام بالمكان التابعة له :-



أولأ - قاعات المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم مرحلة رياض الأطفال

- مسرح مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنين ومقرها الشيخ زايد الحي 13 بجوار الشهر العقار وسنترال الحى 13

وتضم 7 إدارات وهم ( الشيخ زايد – 6 أكتوبر - الهرم – الوراق – كرداسة – الواحات – أوسيم )



- مسرح قاعة ثروت عكاشة بأكاديمة الفنون ومقرها قاعة سيد درويش بالعمرانية وتضم 7 إدارات وهم ( بولاق الدكرور – الصف – العياط – أطفيح – الحوامدية – أبو النمرس – البدرشين )



- مسرح مدرسة أحمد عرابى ومقرها مدرسة أحمد عرابى بجوار قسم إمبابة وتضم إدارتين وهم ( شمال الجيزة ومنشأة القناطر )



- مسرح مدرسة محمود عمر بالهرم ومقرها مدرسة محمود عمر شارع الهرم وتضم 4 إدارات وهم ( جنوب الجيزة - العمرانية – العجوزة – الدقى )



ثانيا: قاعات المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم مرحلة معلم فصل:



- قاعة مدرسة الأورمان الثانوية العسكرية ومقرها شارع المدرسة الالمانية بالدقي وتضم عدد 4 إدارات وهم ( العياط – أطفيح – الدقى – العجوزة )



- مسرح مدرسة أبو بكر الرسمية لغات ومقرها الشيخ زايد الحى الأول أمام مستشفي الشيخ زايد العام وتضم عدد 5 إدارات وهم ( 6 أكتوبر – الواحات – الشيخ زايد – الهرم - الصف )



- مسرح خوفو ومقره ميدان الرماية أمام مدرسة كفر نصار ويضم عدد 3 إدارات ( كرداسة – البدرشين – أبو النمرس )



- قاعة المؤتمرات بالمدرسة السعيدية الثانوية بنين ومقرها شارع جامعة القاهرة أمام حديقة الحيوان وتضم 3 إدارات تعليمية وهم ( الحوامدية – منشأة القناطر – جنوب الجيزة )



مسرح مدرسة الحى الأول الرسمية للغات ومقرها الشيخ زايد خلف هايبر وتضم عدد 5 إدارات (الوراق – بولاق الدكرور – شمال الجيزة – أوسيم - العمرانية )



وعلى المعلمين الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) الالتزام بالأماكن المخصصة لهم .