رئيس جامعة قناة السويس: نسعى للوصول إلى جامعة ذكية بدون معاملات ورقية

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، ضرورة دعم رقمنة الخدمات المقدمة لطلاب الجامعة والدارسين بمرحلة الدراسات العليا في مجال استخدام التقنيات الحديثة، لتصبح كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب رقمية، والوصول إلى جامعة ذكية بدون معاملات ورقية.

جاء ذلك خلال استقبال مندور وفد إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد النعيم، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد سعد زغلول، ومدير مركز التحول الرقمي الدكتور تامر شوقي، ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات الدكتورة غادة الطويل.

وخلال اللقاء طالب الحضور استحداث مجموعة من المنظومات التي تخص التحول الرقمي؛ لخدمة الطلاب في قطاعي الدراسات العليا وشئون التعليم والطلاب، وتنفيذها ضمن المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي للجامعة.

ومن المقرر أن تشمل الخدمات المقدمة للطلاب تطبيقات على الهاتف المحمول، وتحويل كافة توقيعات الإدارات إلى رقمية، بداية من تقديم الأوراق حتى اعتمادها وطباعة الورقة الأخيرة، ما يعود بالنفع على القطاعات فى تقليل التعامل الورقي والإسراع في المعاملات التي تجرى بالجامعة، ليسهل على الطلاب الوصول إلى الخدمات خارج نطاق الجامعة، دون الحاجة للذهاب إلى الجامعة لإنهاء طلب إفادة أو معرفة النتائج أو سداد رسوم.