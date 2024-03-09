خالد جلال عن فوز الأهلي أمام الزمالك: كرة القدم غير عادلة

أكد خالد جلال، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأهلي لم يكن في أفضل حالاته أمام الزمالك، بنهائي كأس مصر، والتي فاز فيها الأحمر بهدفين دون رد.

وقال خالد جلال في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مبروك للأهلي، ولكن كرة القدم غير عادلة.. الأهلي اليوم لم يكن في أفضل حالاته، إذا فاز الزمالك بهذا الشكل كنت سأقول نفس الكلام".

وأضاف: "الأهلي كان خارج حالته في الشوط الأول، بدأ في أول 7 دقائق بشكل جيد، ولكن اختفى بعد ذلك باختفاء وسط الملعب".

وتابع: "كولر دفع بعمرو السولية وكريم نيدفيد، والثنائي بعيدين عن الملعب في الفترة الماضية، كان على كولر الدفع باللاعبين الذين يشاركون باستمرار، مثل مروان عطية".

وأكمل: "محمود كهربا ونيدفيد وعمرو السولية جعلوا الأهلي بعيدًا عن حالته.. هذا كان خطأ من كولر، ولكنه قام بإصلاح ذلك في وقت متأخر".

وواصل: "محمد مجدي أفشة ومروان عطية كانا يجب أن يشاركا في وقت مبكر.. كولر عندما قام بتصحيح الأوضاع فاز بالمباراة".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "الأهلي كان يعتمد على الكرات الطولية في ظل تراجع ثلاثي خط الوسط، والزمالك كان يفوز بالكرة الثانية".