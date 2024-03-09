اكتمال تجهيزات مركز الإمداد الغذائي لإغاثة غزة بالشيخ زويد

بدأ الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء إنتاج الخبز المخصص للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن تجهيزات مركز الإمداد الغذائي بمدينة الشيخ زويد.



وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن هذا الخط خطوة يشكل إنسانية، تهدف إلى توفير 25 ألف رغيف خبز يومياً كمرحلة أولى، ليدعم جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بقطاع غزة.



يأتي ذلك في ظل تسارع جهود فرق الهلال الأحمر المصري لتجهيز "المطبخ الإنساني" المخصص لإعداد وجبات شهر رمضان للفلسطينيين في قطاع غزة,



وأوضح الدكتور خالد زايد، أن العمل جاري ليصبح المطبخ جاهزًا لفتح أبوابه وبدء التشغيل لتوفير 30 ألف وجبة إفطار وسحور للأسر النازحة بقطاع غزة.



وأشار زايد، إلى أن ذلك مع استراتيجية الهلال الأحمر المصري لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية احتياجات التغذية للأسر الفلسطينية في ظل الظروف الحالية.