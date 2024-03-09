التقى رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" ديفيد برنياع، بمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه" بيل بيرنز، وفق بيان صدر السبت، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وجاء في البيان: "التقى رئيس الموساد ديفيد بارنيع أمس (الجمعة) مع رئيس وكالة المخابرات الأمريكية بيل بيرنز في إطار الجهود غير المتوقفة للتوصل إلى صفقة أخرى لاسترجاع المخطوفين الإسرائيليين".

وقال البيان: "في هذه المرحلة حماس تتمترس بمواقفها"، زاعما أن الحركة "على ما يبدو أنها ليست معنية بصفقة وتسعى إلى إشعال المنطقة خلال شهر رمضان، وذلك على حساب السكان الفلسطينيين في قطاع غزة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتابع البيان: "نؤكد على أن الاتصالات والتعاون مع الوسطاء لا تزال مستمرة في محاولة لتقليص الفجوات وللتوصل إلى موافقات".

وفيما لم يذكر بيان مكتب نتنياهو أو هيئة البث الرسمية مكان التقاء برنياع وبيرنز، فقد أشار موقع "واللا" العبري إلى أنّهما "التقيا في مدينة العقبة بالأردن".

وتتوسط مصر وقطر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".