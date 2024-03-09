أبو عبيدة يعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء لغارات الإسرائيلية

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقومة الفلسطينية "حماس"، أسماء 4 من المحتجزين الإسرائيليين، الذي قتلوا إثر الغارات الإسرائيلية.



وقال أبو عبيدة، عبر قناته بتطبيق "تيليجرام"، منذ قليل: "سبق وأعلنا مقتل 7 من الأسرى الصهاينة جراء الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة وكشفنا عن أسماء ثلاثة منهم، وبعد الفحص والتدقيق في هوية بقية القتلى الأربعة فقد تأكد لنا مقتل كلاً من: ايتسيك الجراط، ألكس دنسيج، رونين طومي أنجل، إلياهو مرجليت".



وكان أبو عبيدة، قال في الأول من مارس الجاري، قال: "سبقَ أنْ أعلنّا أنَّ اتصالَنا قدْ انقطعَ مع مجاهدينا الذين يحرسون عدداً من أسرى العدوِّ في قطاعِنا الصادقِ، وأنَّنا نرجحُ أنَّ عدداً من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ".



وأوضح أنه "بعدَ الفحصِ والتدقيقِ خلالَ الأسابيعِ الأخيرةِ فقدْ تأكدَ لنا استشهادُ عددٍ من مجاهدينا ومقتلُ سبعةٍ من أسرى العدوِّ في القطاعِ نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ ومنهم: حايم جيرشون بيري، يورام إتاك ميتزجر، أميرام إسرائيل كوبر".