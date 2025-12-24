الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو

قال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الأربعاء، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة بدون طيار (درون) كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على بلدتين جديدتين، واحدة في خاركيف والثانية في دنيبروبتروفسك.

وكتب سوبيانين على منصة المراسلة "ماكس": "أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو. ويعمل خبراء خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وصباح اليوم الأربعاء، كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 172 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 172 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت أن الدفاعات الجوية دمرت "110 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك، و20 فوق مقاطعة بيلغورود، و14 فوق مقاطعة كالوغا، و12 فوق مقاطعة تولا، و6 فوق مقاطعة أوريول، و4 فوق مقاطعة موسكو، من بينها اثنتان كانتا متجهتين إلى موسكو، و3 فوق مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق كل من مقاطعات فولغوغراد وكورسك وسمولينسك".

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة أندرييفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، كما بسطت سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركيف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وكان الجيش الأوكراني أعلن، أمس الثلاثاء، أن القوات انسحبت من بلدة ‌سيفيرسك المحاصرة في شرق ⁠البلاد، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على المدينة الاستراتيجية في شمال مقاطعة دونيتسك.

وجاء ذلك في الوقت الذي ‌تكثف فيه القوات الروسية عملياتها القتالية على خط الجبهة مترامي الأطراف.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إنها سحبت الجنود حفاظا ‍على ⁠أرواحهم، مضيفة أنها كبدت العدو خسائر فادحة.