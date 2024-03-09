روسيا: تدمير منظومة صواريخ إس-300 وإسقاط ميج-29 وتحييد 975 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني خسر أمس الجمعة نحو 975 جنديا وعددا كبيرا من المعدات العسكرية، بينها منظومة "إس-300" للدفاع الجوي وطائرة "ميج-29".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه تم تدمير منظومة "إس-300" قرب بلدة بوكروفسك في دونيتسك، كما أسقطت طائرة من طراز "ميج-29" في دونيتسك أيضا، وفقا لموقع قناة "آر تي" الروسية.

كما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الوزارة في بيانها أنه "على محور كوبيانسك، قامت القوات الروسية بصد هجومين أوكرانيين، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا، وعلى محور دونيتسك عززت القوات الروسية مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو أكثر من 300 عسكري".

وأضاف البيان أنه "على محور أفدييفكا، تواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" السيطرة على خطوط ومواقع مهمة وصدت هجومين أوكرانيين مضادين وخسر العدو ما يصل إلى 450 عسكريا، وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 140 عسكريا".

وأشار البيان أنه "على محور خيرسون بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 55 عسكريا".