العراق يؤكد الالتزام بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد الدعوة للشركات الامريكية الى الاستثمار في العراق في ظل الأجواء التي تنفذها الحكومة العراقية لتهيئة بيئة أكثر استقراراً وشفافية وجاذبية للمستثمرين.

وأكد السوداني خلال إتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز" التزام العراق بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في السوق العراقية المتنامية في ظل الإصلاحات والمبادرات المهمة التي نفذتها الحكومة لتهيئة بيئة أكثر استقراراً وشفافية وجاذبية للمستثمرين"، حسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه شجع مستشار الأمن القومي الأمريكي رئيس الحكومة العراقية" على الإعتماد بشكل أكبر على الشركات الأمريكية، والعمل على حل المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجه تلك الشركات العاملة في العراق بضمنها إقليم كردستان العراق لتشجيعها على العمل والإستثمار في العراق"،بحسب البيان.

كما أكد والتز " إلتزام الولايات المتحدة الثابت بأمن واستقرار العراق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

وقال" أن إنهاء إستثناء الكهرباء المجهزة من إيران إلي العراق يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".

وذكر بيان الحكومة العراقية أن السوداني ووالتز شددا خلال الاتصال الهاتفي على أهمية استمرار" التعاون لضمان سيادة العراق واستقراره على المدى الطويل لاسيما في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة والالتزام بتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة" .

كما شدد الجانبان على أهمية الجهود المشتركة لبناء "عراق قوي قادر على الاعتماد على نفسه ومعالجة المسائل ودور الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال والتزام الولايات المتحدة بدعم استقلال العراق في مجال الطاقة واستعدادها للتعاون في تسريع تحقيق هذا الهدف" .

وأكد الجانبان على الشراكة الراسخة بين العراق والولايات المتحدة ورؤيتهما المشتركة لعراق آمن ومزدهر وذي سيادة وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية.